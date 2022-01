Comprar perfumes de culto con descuentos de hasta el 60%

Habrás oído hablar de ellos y leído artículos de prensa de belleza que los incluyen desde que tienes uso de razón. Son algunos de los perfumes más famosos de los últimos veinte años, los que todas hemos soñado con usar al menos una vez en la vida. Kenzo, Prada, Dolce & Gabbana, Narciso Rodriguez, Jean Paul Gaultier. Auténticos mitos de la perfumería. No están todos los que son, lógicamente, pero son todos los que están, eso sí.

Si quieres hacerte con alguno de estos perfumes de culto, no te lo pienses: ahora es el momento. Las perfumerías 'online' se han puesto en modo rebajas y ofrecen descuentos de hasta el 60%. Así que aprovecha y pégate el 'caprichazo'. Un perfume completa tu 'look', acompaña a tu estado de ánimo y te ayuda a fabricar recuerdos.

Si finalmente lo compras, aprende a sacarle todo el partido con algunos sencillos consejos.

CONSEJOS PARA PERFUMARSE MEJOR:

1. El perfume merece un trato especial para que su estructura molecular no se deteriore, dando lugar a un resultado distinto al esperado. Nunca vaporices perfume sobre la ropa, ni frotes el dorso de las muñecas con él ni hagas con él una nube para que te caiga encima. Se aplica sobre la piel y punto. Ni se frota ni se sopla.

2. En cuanto a las zonas del cuerpo, lo mejor es aplicarlo en zonas de alta circulación: muñecas, cuello o sobre el hueso del esternón.

3. Tu tipo de piel determina si la estela dura más o menos. En pieles grasas el perfume dura más tiempo, por lo que si se quiere dejar una estela discreta, mejor no abusar de notas muy intensas, sino más bien frescas. Las pieles secas, por contra, fijan peor el perfume y éste dura menos. Si tu piel es seca o vives en una ciudad donde no hay mucha humedad ambiental, lo ideal es aplicar un poco de crema hidratante por la zona donde se va a aplicar el perfume. De esa forma tarda más en absorberse y dura más.

4. Para que no se deteriore hay que tenerlo en un sitio donde no le dé la luz directa y se mantenga a una temperatura media constante. Aunque te guste tenerlo a la vista y a mano para usarlo a diario, cuida que no esté cerca de la calefacción ni en contacto con constante humedad. Es decir, resérvale un hueco en un tocador fuera del cuarto de baño.