Sofía Suescun se pone cañón con solo una comba y una goma (y tú también puedes, si quieres)

Desde hace unas semanas, vemos en Instagram que la televisiva Sofía Suescun ha empezado a entrenar con Iván Perujo, entrenador personal al que no se le escapa un famoso. Según contó, parece ser que la de Pamplona quería mejorar su estado físico (más allá de la re-colocación de sus curvas) y se puso en manos de Iván para empezar a entrenar la fuerza y la resistencia de forma correcta.

Los resultados de su evolución saltan a la vista y Sofía ya puede presumir –y presume- a través de Reels de dominar este tipo de ejercicio que tiene beneficios a todos los niveles: Cambiar la composición corporal (menos grasa y más masa muscular), mejorar la postura y corregir los desequilibrios musculares, mejorar la capacidad del músculo de seguir aplicando una fuerza a pesar de la fatiga y aumentar la densidad mineral ósea, algo muy interesante para mujeres de cualquier edad.

Pues bien, aquí la tienes, de buena mañana y con un conjunto de entrenar 100% 'influencer', con su comba y su goma, dando caña al 'body'.

SOFÍA SUESCUN ENTRENA CON UNA COMBA Y UNA GOMA

BENEFICIOS REALES DE SALTAR A LA COMBA

Con las referencias a la comba, no hay término medio: o una niña en el patio de un colegio o un boxeador antes de salir a dar puñetazos a su 'punching ball'. Hasta hoy. Ahora mismo, es normal ver a cualquier hombre o mujer, joven o maduro, entrenando en un parque. Lo primero, un poco de carrera para calentar y unos saltos con la comba.

No existe un deporte que se llame “saltar a la comba”, pero debería. En los colegios lo tratan como materia de examen y así debería considerarse al pasar los años ya que se trata de un ejercicio muy completo que ayuda a mejorar la forma física, tanto la resistencia como la velocidad, la coordinación y la potencia. Meter en la mochila una comba de saltar te garantiza medio entreno en un día de prisas porque es un gesto rápido y efectivo para el que no necesitas más material que una comba (y las zapatillas y el sujetador absorbe impactos adecuados).

Sus virtudes principales son: que se trabajan los dos trenes corporales: inferior, por supuesto, pero también superior (abdomen, espalda y brazos). Es un ejercicio entretenido y retador: que no te caigas, que la cuerda no se enganche, que puedas dar diez saltos más o más rápido…

A nivel 'pro', Sofía Suescun seguramente te diría que saltar a la comba tiene muchos beneficios:

1. Alta combustión calórica.

2. Trabajo intenso de la musculatura, la coordinación, la agilidad y la resistencia.

3. Se puede progresar fácilmente, incrementando la velocidad y el número de saltos.

4. Mejora la respiración al hacer un trabajo aeróbico intenso.

¿Convencida de que saltar puede ser tu ejercicio con el que volver a ponerte en forma? Si no tienes una buena comba, echa un vistazo a esta selección de combas buenas que hemos hecho para ti:

CÓMO SALTAR A LA COMBA CORRECTAMENTE:

Con una cuerda de tu medida (la doblas por la mitad, pisas en el centro y, al estirarla hacia los extremos, que te llegue a las axilas), flexiona los codos en 90 grados y colócalos cerca de las costillas. Al saltar, mueve la cuerda desde las muñecas, no desde los hombros, para no sobrecargarlos. Aterriza sobre la punta de los pies, siempre con las rodillas ligeramente flexionadas para evitar daños. No intentes saltar alto: te cansarás antes y aumentarás el impacto sobre las articulaciones al caer. Con despegar los pies del suelo para que pase la cuerda es suficiente. No olvides, mientras saltas, mantener una buena postura, activa el core ya que según te vas cansando, tiendes a echarte hacia delante. Para evitarlo, mantén la espalda bien erguida y la vista al frente.