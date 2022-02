Cómo usar labial mate: como lo hace Rocío Osorno, demostrando que no está reservado a la noche

El labio mate es, ahora mismo, lo más 'trendy' que hay. Se ve en todas las alfombras rojas y en las fotos de las reinas de Instagram. De acabado aterciopelado, como empolvado, lo que los expertos conocen como efecto 'segunda piel' y, normalmente, con mayor duración, es el rey absoluto de los expositores de maquillaje, sean de marca 'prestige' o 'low cost'.

Las 'influencers' más aficionadas al maquillaje lo han adoptado rápidamente y algunas, de hecho, no se bajan de él desde hace tiempo. Es el caso de la diseñadora de moda (¡ingeniera agrícola!) y supuesta novia de Iker Casillas, Rocío Osorno. Ella los luce en marrón 'nude' con un punto rosado, bastante potentes. Pensarás que a ella le quedan de cine y quizá a ti no tanto, pero no es cierto. No hace falta tener unos labios como los de Rocío Osorno para lucir el labial mate que está más de moda. Eso sí, hay que conocer sus códigos para no acabar con un desastre de labios extra maquillados y de aspecto seco.

Uno de esos códigos, que la sevillana deja claro cristalino, es que, si el resto del 'look' de maquillaje acompaña, no tienen por qué ser exclusivos de los estilismo más nocturnos. De hecho, Osorio los lleva con jersey, camisa blanca… y una gorra.

Para dibujar esta boca a la última, es importante escuchar a los que más saben, los maquilladores profesionales. Ellos nos enseñan a dominar los labios mate.

CÓMO USAR LABIAL MATE:

Eliecer Prince, National Makeup Artist de la marca Guerlain, nos da las claves para lucir bien esta tendencia:

Clave 1: El labio ha de estar sin rastro de pieles secas y bien hidratado. Si no, el color se cuartea.

Clave 2: Lo ideal es aplicar un 'primer', mejor si tiene una acción alisante y potenciadora del color.

Clave 3: Delinea antes de colorear. Es obligatorio cuando usas labial mate.

Clave 4: Este tipo de labiales es muy pigmentado; con una capa es suficiente.

Clave 5: Para un extra de volumen, pon un punto jugoso con iluminador. El paso a paso, según Eliecer, es:

“Dibuja un trazo suave y muy tenue de iluminador en el contorno de los labios (antes de delinearlos y maquillarlos), insistiendo ligeramente en el arco de Cupido”. Este truco, defiende el maquillador, ayuda a resaltar el color.

Ahora que ya conoces la técnica más experta, elige un labial mate como el de Rocío Osorno en presupuesto alto, medio o bajo: