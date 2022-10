Cómo se maquilla Natalia Osona con productos de Primark a buen precio

Seguro que lo has visto mil veces en redes, el conocido como ‘edit’ de las influencers con marcas de moda y belleza. Es el turno de la influ Natalia Osona, en cuyas manos Primark Beauty ha dejado su catálogo de maquillaje de para que haga la famosa selección de favoritos.

Por si no sabes de qué estamos hablando, te contamos que ‘The Expert Edit’ es una colección de cosméticos top by Primark elegidos por influencers de todo el mundo, con el cual Natalia se siente feliz: “Siempre he soñado con tener mi propio ‘edit’ de belleza. Esta colaboración con Primark me emociona porque su sección de belleza es mi favorita y paso allí horas descubriendo nuevos productos”, afirma.

Cómo se maquilla Natalia Osona

Estamos acostumbrados a ver a esta genia de los Reels con más de 1M de seguidores lucir una piel muy bien cuidada y maquillada siempre siguiendo los dictados de la regla contour+highlight o, lo que es lo mismo, facciones bien potenciadas y todo el brillo que haga falta. Su estilo de maquillaje nos gusta porque cualquiera puede replicarlo y verse favorecida: piel luminosa, pómulo arriba, pestaña potenciada… U know.

Dentro de unos días hablaremos con Natalia y le preguntaremos todos esos trucos que guarda en la chistera. Hasta entonces, te dejamos aquí sus favoritos de Primark Beauty* por si este finde quieres pasarte por alguna de sus tiendas a echar un vistazo.

Los beauty-favs de Primark de Natalia Osona

“Todos los productos elegidos son 100% yo”, ha declarado. Además, los considera imprescindibles, no solo para el día a día, sino también para eventos especiales.

Para empezar, la base de maquillaje Flawless Glow, que es muy ligera. “La textura me chifla y hace que la piel esté luminosa”, nos cuenta y añade: “En mi selección, ya imagináis que no podían faltar varios lip liners, ¡no puedo vivir sin ellos!”. Pista: su tono favorito es el Velvet Touch, un tono labio que puede usarse con todo.

También ha seleccionado varios Lip Kits de acabado ‘glow’, un iluminador para resaltar las facciones y dar luz a la mirada, un corrector (“¡Muy importante para cubrir ojeras con resultado natural!”, apunta), colorete en crema que te cambia la cara, máscara de pestañas Fake It Electric, que las alarga muchísimo –y si estás en party mood, le puedes añadir unas postizas increíbles súper fáciles de poner- y, por último, uñas postizas que son 100% su estilo. “Ya sabéis que me encanta llevar las uñas largas y muy cuidadas”. Si tienes curiosidad, se llaman Almond glossy false nails.

Por último, algunos accesorios que facilitan la vida de cualquier beauty victim: Una banda para el pelo con la que Natalia se hace su rutina de skincare y, por último, un organizador de maquillaje giratorio de vinilo transparente para mantener ordenado todo el maquillaje.

*Desde Primark nos cuentan que ‘The Expert Edit x Natalia Osona’ ya está disponible en nuestro país y en tiendas seleccionadas de Primark en todo el mundo.