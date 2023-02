Breve guía de todo lo que puedes hacerte en los labios con ácido hialurónico

Lo has escuchado y visto en la tele o en redes tantas veces que sabes que lo quieres pero no sabes ni para qué. Muchas influencers, actrices y otras celebrities recurren al ácido hialurónico y tienen unos labios como los que aparecen en tus sueños. Aquí revisamos cuántas cosas se pueden conseguir con las infiltraciones de las que habla todo el mundo. No te pierdas ni una, quizá lo que tú quieres no es precisamente aumentar:

Según la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) en el 2022 se ha incrementado un 10% la demanda de tratamientos relacionados con retrasar los signos de la edad. El botox y el ácido hialurónico son los retoques estéticos más demandados entre los jóvenes que se encuentran en la franja de edad de entre 20 y 35 años. En la era del ‘boom’ de las redes sociales, los filtros de Instagram, y de una mayor cultura del autocuidado, se han disparado los tratamientos médico-estéticos. Uno de los preferidos por mujeres y hombres de todas las edades, son los tratamientos con ácido hialurónico.

El tratamiento de ácido hialurónico para labios es una técnica mínimamente invasiva en la que se inyecta ácido hialurónico para aumentar su grosor, destacar el perfilado y elevar las comisuras de los labios, que con la edad se van cayendo y dan un aspecto de tristeza a tu boca. Pero, además de éstos, mediante esta intervención se pueden conseguir multitud de efectos. ¿Quieres saber más? Pues sigue leyendo, porque te lo contamos todo.

Labios y ácido hialurónico, ¿qué efectos puedes conseguir?

Existen diferentes tratamientos médico-estéticos que se pueden realizar en los labios gracias al ácido hialurónico. El objetivo es siempre la armonía y la naturalidad. Algunos ejemplos:

1. Mayor volumen: Si tu caso es que tienes los labios finitos, puedes recurrir al ácido hialurónico para agrandar el labio y armonizar el rostro.

2. Labios siempre hidratados: Si tienes unos labios secos y agrietados puedes recurrir al ácido hialurónico para aportar hidratación y jugosidad.

3. Perfilado de labios: Esta opción es perfecta para delinear los bordes y remarcar sus límites, y así mejorar el contorno y la forma de tu boca. No debe confundirse con el relleno de labios, ya que este tratamiento busca conseguir unos labios más definidos de forma natural.

4. Labios más jugosos: Si tus labios ya son voluminosos, peros busca aumentar su volumen de forma armónica y nada artificial, el ácido hialurónico te ayudará a conseguir el efecto deseado.

5. Efecto rejuvenecedor: Con la edad, el labio superior tiende a invertirse, quedando visualmente “hacia dentro”. Si buscas volver a visualizar tu labio de forma completa o “proyectarlo” para que se vuelva definir bien, y así acortar la distancia entre nariz y el labio, el ácido hialurónico será tu mejor aliado.

6. Remarcar el arco de cupido: Realzar el arco de cupido (los picos del labio superior) es posible. Muchas personas desean conseguir este efecto, porque consideran que al realzar esta zona dotan a sus labios de un aspecto más sexy y juvenil.

7. Adiós, código de barras: Podrás despedirte de las arrugas peribucales gracias a un tipo de ácido hialurónico (de baja densidad) que rellenará las arrugas e hidratará en profundidad esa piel. Pero en este caso, sin aportar volumen, para respetar la forma natural de los labios.

Por supuesto, como siempre, te instamos a que acudas a un médico estético o dermatólogo. No te pongas en manos de nadie si no te puede demostrar que tiene todas las titulaciones necesarias.