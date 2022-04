Productos capilares y herramientas contra la electricidad estática del pelo

Tantos perfiles han replicado este truco, del que desconocemos el inventor, que con que pongas ‘floss' en el buscador de TikTok son mil vídeos los que aparecen. Todos ellos muestran a alguien (mujer, hombre, no importa), normalmente con cabello largo y recogido, domando los 'abuelillos' y otras hebras del llamado 'pelo nuevo', que suele crecer descontrolado haciendo que la cabeza tenga una especie de aura de pequeños pelos disparados.

Estos pelos que son como minialambres indomables empeoran el panorama cuando entra en escena la electricidad estática, auténtica responsable del drama y a quien intentan fulminar seda dental en mano. ¿En qué consiste el 'hack'? Pues, ni más ni menos, que en pasar seda dental bien tensa por el crecimiento del pelo como sí así la electricidad estática y, de paso, el 'frizz', fueran a desaparecer milagrosamente.

Mira el vídeo y seguimos con la explicación:

Es posible, como sostienen algunos peluqueros, que esta solución -que seguramente transfiere la electricidad estática de la fibra capilar a la fibra del hilo dental-, pueda ser una solución en el cortísimo plazo pero, como sabes, el origen del pelo encrespado y electrizado es un poco más complicado como para que un simple hilo lo quite y no vuelva, a pesar de la humedad ambiental o la falta de humedad y el hecho de que tu melena esté más seca que la mojama.

¿POR QUÉ SE ELECTRIZA EL PELO?

Básicamente porque está seco, mal hidratado. Cuando dos fibras (de la ropa, por ejemplo) se frotan entre sí y los electrones de una se transfieren a la otra, la que los pierde se queda con carga positiva, mientras que la que los gana coge carga negativa. Este intercambio provoca que una especie de carga eléctrica se acumule en una de las dos telas.

Lo mismo pasa con el pelo porque esas dos fibras no tienen por qué ser una tela y tu pelo, pueden ser dos mechones de tu propio pelo los que creen fricción. Si no hay humedad en el ambiente, la cosa empeora. La calefacción no ayuda y, si no tienes costumbre de hidratar tu pelo, va a peor.

SOLUCIONES A LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN EL PELO

Piensa en la cantidad de cosas que pones en contacto con tu pelo (y que friccionan con él) y que pueden ser una superficie capaz de crear electricidad: la toalla, la almohada, el peine, el cepillo… Si te equivocas de material, puedes empeorar aún más el problema. Conclusión: que retener la hidratación del propio pelo es básica para no tener ese problema de pelillos volando que ahora quieren solucionar con la seda dental.

Porque, volviendo a TikTok, ¿por qué toda esa gente cree que el truco funciona? Fácil: la seda dental tiene un recubrimiento de cera que, una vez se deposita en la fibra, actúa como sellador de la humedad, como lo haría un buen acondicionador o un aceite o crema de peinado. Como normalmente esos productos no los ponemos en la raíz, puede tener cierto sentido pasar el hilo encerado aunque sospechemos que el efecto es a muy corto plazo porque el residuo que deja es mínimo. Tiene que haber mejores soluciones para evitar la electricidad estática en el pelo. Y las hay.

Pasan por herramientas de peinado con iones (que mantienen la carga equilibrada, evitando esa transferencia de la que hablábamos) que pueden ser secadores, cepillos-secador, incluso planchas y rizadores. También peines y cepillos de materiales adecuados y, por supuesto, productos de peinado que retienen la hidratación, como acondicionadores sin aclarado, aceite capilar anti-encrespamiento y otros.

8 TRUCOS PARA EVITAR EL PELO ELECTRIZADO

1. Lavar y aclarar el pelo con agua no demasiado caliente, para que no se quede la cutícula abierta, empeorando el problema de la electricidad estática.

2. Acondicionador, sí o sí. Mejor sin aclarado.

3. El aceite capilar crea una barrera de humedad que impide que la electricidad se quede sin circular.

4. No frotar con la toalla al secar porque abre la cutícula.

5. Usar secador, plancha, cepillo secador y rizador de última generación, de los llamados “iónicos”, que ayudan a paliar el desequilibrio de cargas que causa la electricidad estática (emiten iones negativos).

6. Dormir con funda de almohada de seda porque evita la fricción y el pelo no pierde humedad.

7. No usar cepillos de plástico y peines de plástico o metálicos.

8. Poner un poco de laca en cualquier momento del día para sellar la humedad y ayudar a paliar la electricidad estática que se forma. Eso sí, el pelo te durará menos tiempo limpio.