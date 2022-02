Ejercicios de gimnasia facial, cosméticos y gadgets para quitar la cara de cansada

Hazte con estas ayudas para salir de casa esplendorosa

POR stilo.es

Este tipo de masajeadores faciales en forma de bola de helado (y a su misma temperatura), son considerados astutos aliados de la buena cara porque se adaptan a la forma de la cara y, cuando están fríos, ayudan a calmar la piel irritada. El frio es vasoconstrictor, por lo que reduce las rojeces y crea un cierto efecto de encoger los poros dilatados (siempre que estén bien limpios), ya que el calor los dilata. Te ayuda a despertarte y, al tiempo, te hace sentir relajada. ¡Importante! Tienen que dormir en la nevera, no en el congelador. Se llaman Massager Globes for face and eyes.

Una ampolla de vitamina C (¡para la piel!)

Las ampollas Vitamina C de LA CABINE son una fórmula especial para las pieles apagadas. Contienen una forma estable de vitamina C llamada Glucósido de Ascorbilo (al 2%) que no se oxida, por lo que no mancha los poros, es más estable frente a la luz y, como su fórmula incorpora la tecnología de fosfolípidos, penetra mejor en la piel. Además de vitamina C, aporta a la piel proteoglicanos, encargados de suavizar e hidratar. El día que uses esta ampolla, pasa de la crema hidratante salvo que tu piel sea muy seca.