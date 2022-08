Cómo se maquilla Tamara Falcó y con qué productos consigue un tono bronceado natural

Gracias al documental “La Marquesa”, de Netflix, que se estrenó la semana pasada, sabemos cómo se levanta y cómo se acuesta la hermana de Enrique Iglesias y Ana Boyer, entre otros muchos (guiño, guiño).

Aunque no nos hacía falta un documental que la siguiera 24/7 para saber que Tamara Falcó es una de las mujeres más copiadas en el panorama de las redes sociales. La ropa que se pone, los accesorios que muestra y todo estilismo que elige para salir en 'El Hormiguero' es fuente de inspiración no solo para crear looks de invitada perfecta sino para el día a día, incluso para ir a trabajar.

Es cierto que con el pelo no innova demasiado. Le gusta el castaño que alegra con alguna lucecita 'a la balayage' y suele llevar una coleta baja con raya en medio, cuando no se deja la melenita suelta, peinada con una ligera onda.

Cómo se maquilla Tamara Falcó

Con el maquillaje, igual que con el pelo. No arriesga y prefiere recurrir a los clásicos que sabe que le favorecen: pómulos resaltados, cejas bien estructuradas y perfilado de ojos en negro junto a unas pestañas bien rizadas y potenciadas.

“Encontrar el tono de piel perfecto no es fácil”, afirma Tamara en su cuenta de Instagram, donde explica por qué le gustan los polvos de sol con la textura más orginal del mercado: “Se pueden ir aplicando poco a poco hasta que consigues el tono deseado. ¡Quedan igual de bonitos en verano que en invierno!”.

Con este comentario nos descubre un concepto que quienes llevamos años escuchando explicaciones de maquilladores ya conocemos pero que muchas mujeres no manejan y que no puede ser más útil: construir la cobertura.

Polvos con los que construir cobertura

Asociado al maquillaje mineral, con el que se pueden ir dando capitas una encima de otra para, por ejemplo, tapar un granito o una mancha sin que se note que has puesto más producto en una zona que en otra, también se utiliza cuando hablamos de cómo usar las polveras de bronzer.

Existen dos tipos de polvos de sol: los que colorean en el tono que tienen tal cual los ves y los que son más transparentes y puedes ir poniendo un poco más y más hasta que toman el tono que buscas. Ese tono será más claro en invierno y más intenso en verano. O más claro a comienzos de verano y más intenso a finales, cuando la piel también está bronceada.

La cobertura se puede construir con dos herramientas que ayudan: una esponja (mejor para bases líquidas o compactas) o una brocha. Pero no cualquiera. Tiene que ser una capaz de depositar pigmento. Suelen ser de pelo más tupido, corto y suave, no sirven tanto para difuminar como las clásicas de colorete, que tienen las cerdas más abiertas y largas.

Tamara usa unos polvos de sol de la marca de la que es embajadora. Se llaman Phyto Touche Illusion D’Été de Sisley y se trata de un producto de maquillaje que es polvo en gel que consigue un efecto nude bronceado. Cuantas más capas, más bronceado. Eso sí, siempre con el pincel adecuado.

Toma nota: