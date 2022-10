Copiar el peinado de Jennifer Lopez es fácil si su estilista te chiva el paso a paso en Instragram

Te lo decimos ahora que todavía hay tiempo para que luego no digas que no avisamos. Cuando la people se entere de lo fácil que es hacerse el pedazo de coleta que hizo famosa JLo, no volveremos a ir a una fiesta con el pelo suelto.

Una coleta alta con extra de volumen es uno de los peinados que mejor sienta, tanto a mujeres con melena gruesa y larga como a pelos lisos. Solo hay que saber el trucazo.

Trucazo que, hasta hace bien poco, el peluquero de las famosas tenía guardado en su chistera y que hace una semana decidió compartir con sus fans.

Chris Appleton, el estilista de JLo

Peina a alguna de las Kardashian, a Ariana Grande y a Dua Lipa pero, sobre todo, es ese hombre que aparece en el intermedio de la Super Bowl y, cepillo en ristre, le da lo suyo a los bucles de Jennifer Lopez.

Ha creado, de hecho, muchos de los mejores looks de la diva del Bronx y las editoras de belleza anglosajonas juran y perjuran que es posible que Appleton sea el rey de las colas de caballo. Británico de cuna y afincado en Los Ángeles, es el estilista deseado por todas aquellas a las que les gusta un peinado de fiesta estilo he-pasado-el-dia-en-la-playa-y-me-he-puesto-el-vestido-en-el-coche que con tanta maestría dominó Jennifer Aniston en los primeros dos mil.

Hoy sale de nuevo a la palestra porque, por fin, cuenta en vivo y en directo, mediante micro-tutorial en Instagram, cómo de fácil es hacer la coleta alta con extra volumen típica de JLo. Es tan sencillo de recrear que no te lo vas a imaginar.

Primero, mira el vídeo. A continuación de él, te contamos las pegas.

Cómo copiar la coleta con volumen de Jennifer Lopez

El paso a paso de la coleta con volumen XXL sería este:

1. Haz una coleta normal a media altura, en la zona de la coronilla

2. Saca los mechones delanteros que quieras (o ninguno si vas a preferir un estilo repeinado o con raya marcada)

3. Desliza el elástico un poco hacia abajo, como si quisieras aflojar la coleta (pero un poco más)

4. Abre un hueco con los dedos justo por encima del elástico, coge la coleta y pásala por el agujero de abajo hacia arriba, dejando que cuelgue al final

5. Tira de la coleta para que quede bien arriba, asegurándote que se cubre bien el elástico

6. Despéinala con los dedos como hace Chris en el vídeo

Conseguir este gran volumen despeinado en una coleta que parece dos veces más gruesa y que tiene un toque sexy complicado de esquivar es fácil, pero tiene sus trucos.

Los trucos para que el hack no acabe en fail:

1. Si usas champú seco antes de empezar, tendrás más volumen y efecto despeinado con el que trabajar. Este nos flipa.

2. Si quieres que quede con ese mismo look que él muestra en Instagram, hace falta tener una buena melena. No solo abundante (que eso se puede fingir un poco, como decimos, usando primero champú seco voluminizador), ¡sino larga! De otra forma, al pasar el mechón por dentro y hacia arriba, a veces pierde largura y no queda tanta coleta colgando…

3. En caso de tener unas extensiones de clip, este es el momento de sacarlas a pasear.

4. Es importante que alborotes la melena, incluso cardes un poco la coronilla con el peine específico. Esta coleta, como mejor queda, es con efecto un poco messy. Puede que, incluso quieras hacerla con la melena de ondas cepilladas y algún producto en polvo que aporte textura.

5. El elástico es básico. Que sea blandito y fino para que no estorbe al hacer el giro.

Una voluminosa cola de caballo puede reinventar un humilde peinado y convertirlo en un auténtico aliado para una fiesta. Piensa en esa coleta, tus megapendientes y un buen smokey eye. Ya nos contarás.

¡Por cierto! Appleton tiene otra receta para el mega-coletón que no es TAN SENCILLO pero también mola y funciona perfecto si quieres esa coleta gruesa pero de efecto más pulido. Ideal para pelolisas. Mira el tutorial: