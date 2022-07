Consejos para correr por la playa sin lesiones ni quemaduras

Si el veneno del running ya corre por tus venas, seguramente no quieras dejar de salir de correr aunque te vayas de vacaciones. SI vives en la ciudad y el cambio de escenario es a la playa, que sepas que puedes seguir corriendo pero tienens que adaptar algunas cosas. Los expertos en ejercicio físico del Hotel Barceló Sants nos da cinco tips para hacer running en la playa.

TRUCOS PARA CORRER EN LA ARENA DE LA PLAYA:

1. No lo des todo en la playa

Si estás acostumbrada al asfalto o a caminos de tierra, en cuanto pongas un pie en la playa te vas a dar cuenta que sobre la arena los músculos de las piernas trabajan el doble que en cualquier otra superficie. Cuanto más firme esté el terreno mayor será la implicación de los componentes elásticos, mientras que hacerlo por una superficie blanda genera un mayor trabajo muscular. ¿Lo ideal? Combinar un poco de las dos para un trabajo completo. Alterna los días de correr por la arena y por el paseo marítimo, por ejemplo.

2. Cambia de estilo

Intenta dar zancadas cortas para no sobrecargar las piernas. Lo mejor es empezar con intervalos cortos de unos 20 a 25 minutos y una zancada más corta.

3. Planea

Planifica el recorrido con antelación y calcula el tiempo que vas a estar corriendo, como una manera psicológica de prepararte y motivarte.

4. No te dejes la protección

Sea la hora que sea a la que elijas salir, no dejes de proteger correctamente tu piel. Y ten en cuenta que el reflejo del agua potencia los efectos del sol sobre la piel, por eso es importante usar protección solar tanto en la cara como en el cuerpo.

5. Busca estar cómoda

Ponte ropa sin costuras que te permita transpirar. Estás haciendo deporte, no lo olvides.

Hay quien dice que correr por la playa descalzo te da una sensación increíble de libertad pero desde Stilo recomendamos que se usen zapatillas para evitar una lesión. Los fisios van más allá y recomiendan que te asegures que corres con las zapas adecuadas, adaptadas a lo blando de este terreno.

SI ERES MÁS DE ANDAR QUE DE CORRER…

No dejes tu rutina porque estés de vacaciones y ten en cuenta que los paseítos mirando mercadillos no cuenta como power walking. En la playa puedes hacerlo. Eso sí, no de cualquier forma:

Si vas por dentro del agua, el ejercicio supondrá una mayor resistencia que no hará más que beneficiar tu circulación y, por lo tanto, el estado de tu celulitis.

Si estás dispuesta a tomarte el paseo por la playa como un verdadero ejercicio con beneficios cardiovasculares, camina rápido, a un ritmo que te permita hablar pero te cueste esfuerzo. Lo ideal es que rompas a sudar.

Aunque caminar por la arena seca puede suponer un esfuerzo de lo más rentable, te recomendamos que lo hagas por la arena mojada porque, al ser más fácil, te permitirá permanecer más tiempo caminando. Además, el roce del agua en tus pies y tobillos es un auténtico tratamiento de belleza corporal.

¿Sabías que en una caminata de diez minutos por la arena de la playa se hace el mismo ejercicio que andando por la calle veinte minutos?