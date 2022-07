Cómo copiar los mejores peinados de la influencer Anita Matamoros

Si tu pelo es fino, habrás notado que pasa épocas en las que está como quebradizo, con falta de cuerpo y volumen… que se te hacen enredos y nudos y que ya no sabes cómo peinarte porque ningún estilo te dura demasiado tiempo.

Nos hemos fijado en cómo se peina Anita Matamoros, una pelofino de lo más estilosa, que puede presumir y presume de hacerse de todo en la melena sin que se note que la cabellera es débil y sensible. Seguro que Anita sigue los típicos consejos expertos para cuidar el pelo fino porque siempre lo tiene bonito y, aunque no lo lave todos los días, se le ve suelto y brillante.

8 CONSEJOS EXPERTOS PARA CUIDAR EL CABELLO FINO

1. Lávalo con agua templada o caliente (pero no ardiendo) para que la fibra capilar no sufra y las glándulas que producen grasa no se vuelvan locas –un mal común en los pelos finos-.

2. No lo desenredes mientras está mojado porque puedes dañar la cutícula.

3. Sécalo con la cabeza boca abajo para obtener más volumen.

4. No uses champú hidratante, sino de efecto volumen o purificante, si está sucio el pelo.

5. Usa un acondicionador específico para pelo fino (mejor en spray que en crema) y ponlo solo de medios a puntas.

6. Aunque a Anita le rente, lo ideal si tu cabello es fino es no llevarlo demasiado largo, porque pesa y parece más lacio aún.

7. Cuando te peines, usa en la raíz productos de peinado que aporten volumen, como espumas, lociones, sprays, polvos…

8. Cepilla el cabello cada noche, ya que este gesto mejora el riego sanguíneo y reparte el sebo que se forma en la raíz a lo largo de todo el pelo, lo que le aporta mucho brillo y evita que se enrede con facilidad.

COPIA LOS PEINADOS DE VERANO DE ANITA MATAMOROS

1. Coleta alta estilo diosa

2. Con peinado de unicornio festivalero

3. Cascada de ondas

4. Liso con horquillas ocultas

5. Estilo setentero con cinta

6. Moño bajo messy

7. Baby braids

8. Top knot despeinado