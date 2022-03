Ya a la venta la primera colección de maquillaje de 'Bridgerton'

Aprende a usarlos correctamente y disfruta del rubor natural que regalan a tu cara de cansada

POR stilo.es

BENEFIT Benetint es el colorete líquido original, el primero que conocimos hace ya varias décadas. Colorea las mejillas y los labios con total transparencia durante horas resistiendo besos, bebidas... Queda bien en cualquier tipo de piel. A pesar de ser líquido, no gotea pero has de ser cuidadosa al aplicarlo y no dormirte en los laureles. Sus creadoras aconsejan dibujar tres rayas sobre cada mejilla y difuminar rápidamente con la punta de los dedos. Si te gusta, cómpralo aquí porque solo se vende en las boutiques de la marca y en Sephora y, por cierto, ahora mismo tiene un buen descuento:

Colorete líquido de buena calidad a muy buen precio

REVLON PhotoReady Cheek Flushing Tint. Este no es un tinte duradero, es más bien un colorete en formato fluido. Lo que pretende es dejar un fino velo de rubor satinado que se integre con tu base de maquillaje (o si no te has puesto, sobre tu crema hidratante o crema de protección solar). Queda muy discreto, es ideal para las que no necesitan subir mucho el tono y tampoco exigen una duración como la que ofrece el polvo. Precioso para poner buena cara al instante, el tono queda bien en todas las carnaciones.