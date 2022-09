El clavicut de Marta Lozano es el nuevo corte de pelo tendencia

Marta Lozano tiene nuevo corte de pelo y se llama 'clavicut', es el corte de pelo universal porque favorece a absolutamente todos los rostros. Se trata de un bob de longitud intermedia, se posiciona como uno de los estilos más deseados del próximo año. Una vez más Lozano ha confiado en los expertos de Llongueras, responsables también de su look nupcial.

“La melena midi está súper de moda. Hoy en día se ve mucho en las pasarelas, algo que han seguido también todas las celebrities. Además de ser un corte de pelo muy favorecedor dependiendo de la silueta que tengas y el tipo de rostro, dulcifica mucho las facciones y le da un toque mucho más aniñado”, explica Raquel da Conceiçao, directora del equipo creativo de Llongueras.

Marta se ha cortado nada menos que una coleta de 40 centímetros para dejar una melena midi de lo más favorecedora. A fin de conseguir más movimiento en el corte, el equipo de Llongueras ha realizado algún degradado dejando el cabello con unas capas muy ligeras exclusivamente en la zona de atrás. En la parte delantera, sin embargo, se ha mantenido la sensación de cabello más entero para facilitar el posterior peinado y así favorecer las facciones de la influencer. El corte se ha hecho con una técnica exclusiva de la marca, su famosa estrella.

Es un corte de pelo perfecto para las melenas largas o incluso para esas que ya tienen un corte midi pero que quieren darle un twist a su cabello.

El pelo midi no solo es tendencia por lo bien que sienta, también por su versatilidad a la hora de peinarlo, tanto en el día a día como para un evento o una celebración. En palabras de Raquel da Conceiçao, “este corte da mucho juego. Podemos llevarlo muy liso o hacer cualquier tipo de onda, como una onda más surfera para que el cabello fluya con más movimiento o, por el contrario, una onda más encontrada y con un efecto como de más glamour, de alfombra roja”.

Tras ver el corte de pelo y descubrir su nueva melena midi, Lozano no ha podido evitar emocionarse. “La verdad es que no puedo estar más feliz con el resultado. Llevaba tiempo pensándolo y algún día tenía que llegar el momento. Ahora solo me queda acostumbrarme pero, sin duda alguna, me encanta. Cuando te pones en las manos adecuadas, todo es mucho más sencillo.