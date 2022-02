Cinco dermarollers buenos y seguros para hacer skin needling en casa

Sabiendo que los venden por decenas en Internet, te extrañará ver una selección de los mejores dermarollers que incluye solo cinco. La explicación de que no la abramos más es que se trata de un procedimiento para hacer en casa suficientemente comprometido como para no llevarlo a cabo con cualquier cosa. Quienes ya saben de qué va, son conscientes de que esto no es un rodillo de jade que lo pasas por la cara, lo dejas en la nevera, lo cargas en el neceser… No, no. Un meso-roller, dermaroller, rodillo de skinneedling (con todos estos nombres se conoce) es un ‘gadget’ de belleza con el que hay que ir con cuidado.

Una vez dominado el protocolo de uso –que incluye una correcta limpieza y desinfección- no da más que alegrías. En pieles con marcas de acné, pequeñas arrugas, tono macilento, poros muy dilatados o cierta flacidez, es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque, al pasar sus agujas por el rostro, abre micro canales que permiten a los ingredientes de tus cosméticos llegar a mayor profundidad y también (y sobre todo) porque esas microlesiones que realizas en la piel de forma intencionada son la voz de alarma que llega a la dermis para que sus fibroblastos se pongan como máquinas a fabricar colágeno y elastina. Los responsables, al fin y al cabo, de una piel joven, turgente, más lisa y luminosa.

Cuando haces los pases con el rodillo (que, luego explicaremos, tiene que tener una densidad concreta de agujas, cuyo material y longitud también está delimitado y no todo vale), se crean micro heridas en la piel que estimulan el proceso natural de curación de la misma y, de este modo, la regeneración de las células epiteliales por una mayor producción de colágeno, que ayuda a eliminar ciertas imperfecciones cutáneas. La idea de que hagas esto en tu casa es que puedas recibir las bondades de un tratamiento estético profesional sin tener que tumbarte en la camilla. Ahora bien, si lo vas a hacer, hazlo solo con la mejor herramienta y siguiendo las instrucciones con precisión militar.

¿QUÉ CONSIGUE EL DERMAROLLER EN LA PIEL?

Tras pasar el rodillo, esto es lo que ocurre: -Pasados 60-90 minutos, los orificios creados en la epidermis por las agujas se cierran de forma espontánea, ya que los queratinocitos son elásticos y flexibles (más que proliferar, los queratinocitos migran para cerrar los microporos). -Una vez restablecida la unión de los queratinocitos, se restablece la integridad de la membrana basal con la síntesis de laminina y de colágeno tipo IV. -Pasados unos días, los queratinocitos comienzan su proliferación y engruesan la epidermis. De ahí el efecto rejuvenecedor.

CÓMO SE USA EL DERMAROLLER, PASO A PASO:

1. Limpia escrupulosamente tu piel y sécala con una toalla limpia.

2. Limpia el rodillo, esterilízalo y espérate a que se seque. Cómo limpiar y desinfectar el dermaroller: Se hace siempre antes y después de usarlo y el paso a paso es el mismo. Primero, se desinfecta con el spray especial que no deja residuo (con base alcohol o clorhexidina) y, pasados diez minutos, se aclara con agua hervida templada y se deja secar al aire encima de un pañuelo de papel limpio con otro encima para que no le caiga polvo encima. Una vez seco, se guarda en su funda hasta la próxima vez.

3. Pasa el rodillo por toda la cara, evitando contorno de ojos y contorno de labios, haciendo pases cruzados por frente, mejillas y barbilla, sin presionar demasiado. Se recomienda moverlo en línea recta arriba y abajo en horizontal, vertical y las dos diagonales pasando 3-4 veces en cada sentido de movimiento. No se debe usar el rodillo sobre zonas con herida ni sobre granos. Al terminar (no habrán pasado más de tres o cuatro minutos), notarás un ligero enrojecimiento y la sensación de haberte quemado un poquito, sin que sea doloroso.

4. Si, tras su uso, quieres aplicar un cosmético, hazlo con las manos limpias y secas e idealmente elige un sérum de acción calmante.

5. En las dos horas siguientes a pasar el rodillo, no te toques la cara. 6. Por la noche, pon a la almohada una funda recién lavada.

CÓMO ELEGIR UN BUEN DERMAROLLER

Las pautas son sencillas:

-Que tenga el certificado CE, lo que demuestra que cumple la normativa.

-Que sus agujas sean de materiales hipoalergénicos, como acero quirúrgico, plata esterlina, oro o titanio (a veces lo encontrarás como “aleación de titanio”) para evitar reacciones alérgicas. De acero inoxidable, mejor no. Sólo materiales que se puedan esterilizar.

-La longitud de la aguja no debe ser mayor de 0,5 y, para empezar, lo ideal es 0,2-0,25 máximo.

-Si su precio es alto, asegúrate que los cabezales se pueden reponer porque hay que hacerlo cada 3-4 meses sí o sí.