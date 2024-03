Este es cepillo moldeador que ha vendido más de mil unidades en un mes

Otra de ellas lo confirma: "Resulta que hace meses le he echado el ojo a este cepillo y esta vez lo encontré en oferta y no dudé en comprarlo inmediatamente. Para mi sorpresa al principio no había puesto bien los cabezales y me falló, pensé que estaba descompuesta, pero después de ver tutoriales me di cuenta de que hay trucos para aprender a usarla. Mi consejo es que no se desesperen, se necesita un poquito de paciencia para hacerlo bien, y también práctica. Los rulos quedan muy bien, pero llevan más tiempo realizarlos debido a la cantidad de cabello que puede 'aspirar' para prepararlo. Sin embargo, quedan muy bien definidos y durante mucho tiempo! Yo les recomiendo ampliamente este aparatito!".