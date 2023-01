Caprichos de maquillaje como regalo de Reyes

Al igual que existe un fondo de armario de moda, también existe un fondo de tocador, en cuestiones de maquillaje. La buena base, el buen corrector, unos polvos para matizar o para subir algún tono el nuestro propio… Hoy no hemos venido a hablar de eso.

Hemos venido a recopilar aquellos caprichos que podemos darnos de vez en cuando, mucho más cuando son auto-regalos de Reyes con los que triunfar contigo misma. Sé tu mejor reina maga y deja junto a tus zapatos alguno de estos detalles de maquillaje que harán de 2023 un año más colorista y divertido.

CAPRICHOS DE MAQUILLAJE PARA AUTOREGALARSE EN REYES:

Un juego de pinceles para completar

ECOTOOLS Brighter Tomorrow Just Glow With It es un set de brochas de maquillaje que incluye: brocha de polvos, cepillo para peinar las cejas y pestañas rebeldes, pincel de sombras de ojos de fibras planas, pincel de sombras para depositar pigmento, pincel de difuminar, esponjas, brochita angulada para un contouring apurado, pincel de corrector, brocha de base cremosa y pincel para difuminar base y corrector.

La máscara de pestañas que todas desean

MAYBELLINE NEW YORK Lash Sensational Sky High Cosmic es una máscara de pestañas que alarga mucho las pestañas al tiempo que aumenta su volumen y las deja muy intensas gracias a sus pigmentos ultra negros. ¡Tres en uno! Te gustará su cepillo en forma de cono y con cerdas flexibles que alcanza todas las pestañas por pequeñas que sean. Aviso: la gente se las compra de dos en dos.

Una paleta multiuso ultra favorecedora

ANASTASIA BEVERLY HILLS Face Palette es una paleta que incluye un favorecedor bronceador, el correspondiente iluminador y un colorete que es tono universal para cualquier mujer. Su textura ligera lo hace facilísimo de usar y difuminar, ofrece un acabado ligero y cremoso que puede ser todo lo ligero o lo intenso que elijas. Lo venden en dos armonías (cálida y muy cálida).

Una paleta de sombras más que necesaria

TOO FACED Born This Way The Natural Nudes es una paleta de sombras de ojos en tonos nudes en su versión más moderna. Altamente pigmentados, incluye tonos mates, metálicos, brillantes… Son fáciles de usar porque entre ellos combinan muy bien, solo has de ir poniendo de menos a más. La fórmula lleva agua de coco como sustancia hidratante y extracto de rosa alpina que nutre la piel, por lo que notarás que no reseca nada.

Un rojo que hay que tener, sí o sí

M·A·C Retro Matte Lipstick en tono Ruby Woo, ya sabes tú mejor que nadie que cuando se acaba hay que reponerlo porque es uno de esos rojos clásicos que hay que tener siempre. Un mito entre las amantes del rojo de labios, supone una fórmula de larga duración que ofrece un color muy intenso y un acabado completamente mate. Rojo intenso con subtono azulado mate.

Dos tendencias y un solo lápiz

ESTÉE LAUDER Smoke and Brighten Kajal Eyeliner Duo es un lápiz de ojos doble muy cremoso que incluye un tono negro profundo y otro color carne brillante. Sirve para que puedas hacer fácilmente el delineado emborronado estilo Wednesday y el punto de luz en el lagrimal. El mismo día o cada cosa un día diferente… Tú eliges.

Espejo muy necesario

Espejo de aumento con luz. Necesario no solo para quienes empiezan con la presbicia, sino para todas aquellas que quieren un acabado impecable con su maquillaje ¡y su rutina de skincare! Se trata de un espejo de aumento con luces LED en forma de tríptico para verse desde todos los ángulos. Tiene tres aumentos (1x, 2x, 3x). La luz funciona con pilas o cargador con cable USB.