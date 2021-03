El cambio radical de Pilar Rubio, se pasa al pelo corto

Pilar Rubio no para de sorprendernos con sus cambios de look. Un día sí y otro también, la presentadora se apunta a las tendencias más top y con ayuda de pelucas la hemos visto con su melena de estilo bob y ahora con un pixie que es una maravilla. "Esta noche en 'El Hormiguero'. ¡Cambio de look!", ha Pilar en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su nueva imagen.

Por lo que hemos podido ver, todo apunta a que Pilar Rubio no ha pasado por la peluquería, pero luce realmente espectacular con este corte de pelo de estilo pixie con flequillo. La foto ha arrasado en las redes sociales y no es para menos, es que en realidad le queda fenomenal.

Este sofisticado pixie que ha llevado con raya a un lado nos recuerda mucho al look que Adriana Ugarte luce desde hace unas semanas.

Con este estilo Pilar ha conseguido enmarcar su rostro de una manera muy favorecedora que le deja los laterales más cortos y una parte superior más larga. Se trata de un haircut apto para atrevidas que y que en realidad rejuvenece al máximo el rostro por sus aires despeinados y cañeros, y que enmarca la mirada gracias al flequillo. Además, se puede secar perfectamente al aire y no hace falta peinarlo si se quiere lucir con un toque messy. Siempre se puede recurrir al efecto mojado para transformar el peinado y crear uno más elegante y sofisticado.

¿Estamos ante el adiós definitivo a las melenas XL? Pues todo parece indicar que sí.