El fin de la belleza clónica podría ser oficial (y estar en los diccionarios)

Si buscamos 'beauty' en el Diccionario Cambridge, uno de los ejemplos que aparece para completar su definición es un muy poco prometedora frase: “She was a greta beauty (=a beautiful woman) when she was young". Algo así como: “Era muy guapa cuando era joven”, dando a entender que esa belleza, con la madurez, pudiera expirar.

Si ese es el concepto que recoge un diccionario, cabe deducir que no hay algo demasiado diferente en el imaginario colectivo o, al menos, lo ha habido en la historia reciente, a pesar de los esfuerzos que, desde diferentes capas del cuarto poder -ahora también en las redes- se hace para hacer de la belleza algo mucho más inclusivo. Sin cánones.

A este punto ha llegado también la empresa Coty, decidiendo que ha llegado el momento de llegar hasta el final. Con su CEO, Sue Y. Nabi, a la cabeza y el Comité Ejecutivo y el equipo directivo de la empresa apoyando la moción, ha iniciado una petición en Change.org para modificar esta definición en los diccionarios. El ruego está dirigido a los principales editores de diccionarios del mundo, dentro de una campaña que han querido llamar #UndefineBeauty (des-definamos la belleza) y que sostiene que el concepto de belleza está desfasado y anticuado y ya no refleja los valores de la sociedad de hoy.

Asociar el término de belleza a la juventud y el sexo femenino ha quedado definitivamente obsoleto, reivindicación que recoge la mencionada carta abierta que ha escrito Nabi a las editoriales y a la que ahora todos podemos, si queremos, sumarnos. Lo que se pide es "que revisen estos ejemplos y eliminen cualquier alusión a la edad y sexismo implícitas en las definiciones actuales, ya que la definición de belleza no ha envejecido bien y cita ejemplos nacidos en otra época”.

Evitar la discriminación

La marca solicita firmas de respaldo a esta iniciativa con el objetivo de que nadie se sienta excluido o discriminado por culpa de la definición de este término. Según Nabi, "si más personas se sienten incluidas en esta definición (se sienten guapas) se producirá un efecto dominó que nos beneficiará a todos".

El vídeo que recoge este experimento social se puede ver en Youtube y refleja las opiniones y reacciones de cien personas procedentes de los cinco continentes, de edades, razas y sexo diferentes. Casi todos evitan relacionar belleza con el físico y, en cambio, opinan que para ellos ser bello significa “sentirte bien con quien eres”, “una síntesis del amor”, “algo que procede de tu interior”, “algo que no ves, sino que sientes” o “tener la libertad de ser yo misma”. Y es que, tal y como dictan desde Coty, nadie puede controlar o dictar lo que es o no es bello y apuestan por la libre expresión y por el hecho de que cada uno tenga su propia visión de la belleza.