Bynahla, la firma 'made in Spain' que aterriza para hacer frente a Zara Home

Durante el confinamiento fueron muchos quienes tomaron la decisión de romper con su vida profesional y empezar un camino nuevo. Una decisión que casualmente tiene el mismo denominador común: recuperar oficios del pasado, léase como el de quesero o librero. Y precisamente en este escenario se mueve una de las marcas que nacieron en pleno encierro, Bynahla.

Se trata de una apuesta por la sostenibilidad con un producto 100% puro, vegano y cruelty-free. Así son los aceites de Bynahla cuyo objetivo no es otro que acercar la naturaleza al hogar para que conectemos con ella a través de sus aromas. Su primera colección 'Lo Esencial' está formada por cuatro aceites -eucalipto, lavanda, cedro y pomelo -, y un difusor de cerámica. Un pack que invita al consumidor a visitar los jardines y bosques más salvajes, potenciando el bienestar natural a través de la aromaterapia moderna y creando distintos ambientes que invitan a la relajación, concentración, la calma, o la desconexión.

Una firma con historia

Hace años que Natalia García, fundadora de Bynahla, tenía en mente crear un proyecto propio y sostenible, pero no fue hasta el pasado mes de marzo de 2020 cuando la joven catalana pudo dedicar tiempo a construir su propia marca. “Mi idea inicial siempre había sido lanzar una marca de accesorios para la mujer de negocios, había hecho varios cursos en Londres y Madrid con ese propósito, pero con el confinamiento, sentí que quería aportar algo distinto a la sociedad", explica Natalia.

Pero, ¿cómo surge Bynahla? "Tras pasar 12 días encerrada en un piso de 50 m² en Madrid, no me sentía bien. Echaba de menos la naturaleza, los árboles, las flores...y tenía problemas para relajarme; me costaba diferenciar el espacio de trabajo del espacio personal. Buscando la diferenciación de espacios en el hogar más allá del visual me acerqué a la aromaterapia y empecé a experimentar con el olfato, los aceites esenciales y sus beneficios", declara la empresaria.

Todo por la sostenibilidad y la responsabilidad social

Bynahla es un proyecto consciente y responsable con el entorno. No sólo por el uso de ingredientes veganos y cruelty-free, sino también por su compromiso con la sostenibilidad. Así, la marca está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, además de colaborar con Plastic Bank® para reducir la contaminación de plásticos y prevenir que 50.000 botellas entren en los océanos, lo que minimiza indirectamente la pobreza apoyando el trabajo de 55 familias en Haití, Brasil, Indonesia, Filipinas y Egipto.