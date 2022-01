Alexandra Pereira se pone una pinza de pelo de mariposa, el complemento capilar de moda

Desde que Instagram habilitó la función “sumarse a una cadena de fotos”, sus usuarios están enloquecidos compartiendo sus retratos infantiles, las fotos de sus mascotas, incluso la última instantánea de su carrete, con la excusa “sin motivo alguno”. La última cadena en invadir los Stories es la que suplica, foto mediante, “Verano, ven a mí”. Con la excusa de participar, se da su espacio al 'postureo' mientras se presume de bikini, destino vacacional o compañía, cuando no de las tres cosas a la vez.

POSTUREO EN LA PISCINA

Suponemos que al día de esta nueva 'trend', la 'influencer' Alexandra Pereira, que actualmente se encuentra en Dubai con su marido, el empresario libanés Ghassan Fallaha, ha querido despertar la bestia de todos aquellos que ahora mismo estamos con bufanda, guantes y botas, al publicar una foto de ella misma posando en una 'infinite pool': “Life is always better under the sun… wouldn’t you agree?”, plantea. Pues sí, Alex, mucho mejor. Sobre todo, de vacaciones.

Pero, envidias aparte (no sabemos si la 'influencer' está allí trabajando, seguramente sí, con motivo de la exposición universal), fijémonos en un detalle de su estilismo. Le encantará a todos aquellos que vivimos Aquellos Maravillosos Años en los noventa y a todos los nostálgicos de Gwen Stefani, las Spice Girls, o la propia Jennifer Aniston en ‘Friends’. ¿Lista para el ¡boom¡? Allá vamos: La pinza de pelo ha vuelto.

Se la vimos en forma de delfín a Chiara Ferragni y ahora Lovely Pepa la recupera en forma de mariposa:

LA PINZA DE PELO EN FORMA DE MARIPOSA HA VUELTO

¿Te gusta? ¿Te la pondrías? Nosotras, sí. Porque nos gusta en cualquier textura capilar (lisa, ondulada, rizada) y para cualquier longitud de melena, desde XXL a media melena o bob, para recoger el pelo de la cara sin recurrir a un lápiz pero también como detalle gracioso y 'retro' en nuestros estilismos de tardeo.

La pinza de pelo en forma de mariposa se usa en semi-recogido de colegiala, para sujetar moños 'messy' y como mero adorno en una coleta. Sobre todo, para ir a clase, a currar o de compras. Para la noche quizá no, a menos que elijas alguna de las opciones que hemos encontrado a tope de 'brilli brilli'.

Si te quieres apuntar a esta tendencia, atenta a la selección que hemos hecho para ti. Algunas son exactas a las de Alexandra, otras una versión más colorida, pero todas muy 'top' y pegadas a la moda. No te quedes sin la tuya: