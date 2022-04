Aitana Ocaña embajadora de marcas de belleza y ahora de Pelo Pantene

Su "3M" en Instagram podría ser motivo suficiente para que cualquier marca de belleza, moda o estilo de vida quisiera tener a Aitana en sus vallas publicitarias. Pero, además, es que la cantante conecta con su público de forma muy genuina.

La prueba es que su estilo se imita en la forma de vestir, de peinarse y maquillarse. Las marcas de belleza más top no han podido resistirse a este encanto y la catalana ya es imagen de productos de esos que barren entre las españolas: Una plancha de pelo ultra top, el maquillaje de lujo más cañero, hasta tiene su propio perfume, fabricado en la factoría Puig, responsable de las fragancias de, por ejemplo, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Paco Rabbane y Loboutin, entre otros.

EMBAJADORA DE BELLEZA

Actualmente embajadora de las firmas ghd y Yves Saint Laurent (quien la maquilló para el cartel de su gira), podríamos decir que ha cumplido el sueño de tener ese buen contrato con marca de belleza que persigue cualquier actriz, cantante o artista que sea consciente de lo inestable de su profesión. Su último triunfo –que no triunfito- ha sido entrar en la familia de pelazos Pantene. A partir de hoy veremos en las publis de Pantene a Aitana, acompañando a Paula Echevarría y Chiara Ferragni (que se dice pronto).

Ella merece su sitio en este privilegiado elenco, habida cuenta que ha sido la artista más escuchada en Spotify en 2021, acumulando más de 100M de reproducciones a nivel global, además de comenzar su experiencia como actriz. Aitana se convierte en la nueva imagen Pantene con un cambio de look interesante: Una melena más corta y con un color muy en tendencia que sin duda será uno de los looks favoritos este verano:

Ella, sobre este fichaje, ha dicho: “No puedo estar más feliz de formar parte de la familia Pantene, he usado sus champús y mascarillas, me hace especial ilusión ser ahora imagen de la marca. Además, mi pelo es algo que me identifica dentro de mi imagen y es una de mis maneras de expresarme”.

Si te apetece conocer el universo 'beauty' de Aitana Ocaña, aquí van algunos de los productos de los que es imagen:

EL PRODUCTO PARA UN PELAZO

PANTENE Ampolla Rescate Repara y Protege (6,96€, 6 uds. en Primor / 3,99€, 3 uds. en Druni) es un tratamiento intensivo para el pelo que promete dejarlo con aspecto totalmente reparado en un minuto. Son muy concentradas y, por ello, pueden domar un pelo fosco pero también transformar un pelo fino y frágil en un pelo nutrido y visiblemente sano. Si eres muy de peinados con plancha, es tu producto. Puedes usarlo hasta dos veces a la semana pero también de vez en cuando para dar un chute a la melena.

SU PROPIO PERFUME

Fragancia AITANA 1999 Cofre de eau de toilette vaporizador de 80ml. + bruma para el pelo de 10ml. (11,85€ en Perfume’s Club / 12,99€ en Douglas). Se trata de la primera incursión en el mundo de la perfumería de la cantante, fabricada en la factoría Puig. De la familia olfativa oriental, combina notas afrutadas de bergamota, grosella y manzana con un corazón florar de togete, flor de naranja y gardenia que, poco a poco, dejan paso a un fondo de cedro, musgo, vainilla y musk, que es la estela que perdura.

EL LABIAL QUE COMPARTE CON ROSALÍA

YVES SAINT LAURENT Rouge Pur Couture The Slim. Es su favorito y también el de la motomami, lo luce en su cartel de la gira 11 Razones Tour. Se trata de un tono nude rosáceo que favorece a sus labios (25,35€ en Perfume’s Club). Se trata de una barra de labios mate aterciopelada con pigmentos puros intensos que aporta alta cobertura en una textura cremosa y confortable. Disponible en 28 tonos. El de Aitana es el 12 Nu Incogru.

LA STYLER MÁS TOP

Plancha ghd Gold (186,14€ en Sephora / 159,28€ en Perfume’s Club) Plancha que, gracias a su tecnología de calor Dual-zone (dos sensores de nueva generación, uno por placa, que mantienen una temperatura óptima de peinado a 185ºC de raíces a puntas) consigue resultados profesionales duraderos sin comprometer la salud del cabello. Alcanza su temperatura óptima en tan solo 25 segundos, se apaga automáticamente tras 30 minutos de inactividad y sus placas pulidas y de precisión proporciona un deslizamiento suave y sin tirones.