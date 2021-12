Adornos para el árbol de Navidad que son cosmética o maquillaje

En la locura comercial que suele suponer la campaña de Navidad para las marcas de belleza, hay un producto que no habíamos visto venir. Acostumbradas a los cofres que son ya una buena costumbre entre los regalos que nunca ofenden, las ofertas especiales de las semanas previas , las cositas con las que triunfar con la amiga invisible sin arruinarse y clásicos como los calendarios de Adviento de cosmética y maquillaje, nos había pasado desapercibido un detalle que, estamos seguras, te va a enloquecer si eres una ‘beauty victim’ de las de verdad.

Hablamos de los adornos para el árbol de Navidad que, en realidad, son pequeños kits de belleza. No creas que son bobadas u objetos cutres que no vas a usar… Al contrario. Los hacen primeras marcas de cosmética facial y corporal, además de maquillaje, etc. En ellos encontrarás una alternativa divertida a las bolas y los espumillones que brillarán con luz propia y pueden ser un buen reclamo para que tus amigas vayan a tu casa a brindar (guiño, guiño).



DEL ABETO AL TOCADOR

Cuando desmontes el árbol y retires los adornos, te podrás quedar para ti estos productos buenos, muchos de ellos verdaderos mitos que, si no los has probado, es el momento y, si se encuentran entre tus favoritos, te podrán acompañar el resto del año en el bolso, en el cajón de la oficina o en el equipaje de mano.

Hemos seleccionado diez adornos para el árbol que son cosmética o maquillaje de entre nuestros absolutos favoritos. Seguro que te encantan pero, mucho ojo, si te encaprichas de alguno, corre a comprarlo porque son ediciones limitadas con buenos precios ¡y vuelan!

DIEZ ADORNOS PARA EL ÁRBOL QUE SON KITS DE BELLEZA

¿Te han gustado? ¡Seguro que sí! No olvides circular este post y compartir esta información en tu chat de amigas de Whatsapp, haz un pantallazo para tu novio el-sin-ideas o cómpratelos tú misma. Te encantará verlos la Navidad entera colgados del árbol y, cuando el lío acabe, podrás abrirlos, uno a uno, y disfrutar de una pequeña colección de mini-tallas con la que completar tu neceser del equipaje de mano.

Seguro que te vendrá genial tener un tónico de ácidos exfoliantes suave, un bálsamo desmaquillante número 1, un gel de ducha de lujo, unos tónicos faciales para refrescar tu piel todo el año, una esponja de maquillaje nueva, un labial rosa que te hará labios de estrella... Disfruta el momento y ¡feliz Navidad!