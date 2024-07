El truco de Eugenia Silva para desinflamar la cara cuando se levanta hinchada

En las imágenes, vemos como Eugenia introduce la cara dentro de un cubo de agua helada (con hielos incluidos) para descongestionar el rostro. Un método efectivo y rápido que, si bien no es recomendable poner en práctica cada día, es un buen tratamiento flash para esos días en los que necesitas tener buena cara y te has levantado algo hinchada. Eso sí, tras ver la reacción de Eugenia Silva y su “¡cómo duele!”, no estamos seguras de querer probarlo. Aunque, como se le oye decir a Inés: “A grandes males, grandes remedios”.