¿Es cierto que van a prohibir el retinol? Te contamos toda la verdad sobre la polémica

El retinol es el activo antiedad más famoso del momento y desde hace apenas unas semanas no se habla de otra cosa: "¡van a prohibir el retinol!", han escrito algunos medios. ¿Es cierto? Sí y no. Y en Stilo.es, con ayuda de las mejores expertas en belleza, te vamos a explicar en qué consiste esta nueva medida que va a tomar la Unión Europea. Eso sí, antes de nada, “no debes pensar que el retinol es para nada peligroso, lo que pasa que, al ser una molécula un poco inestable, seguramente se pretende regular para evitar efectos adversos, por leves que sean, al inicio de su uso”, comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. En segundo lugar, tampoco debes temer que esta enmienda de ley salga adelante, ya que no significará que te quedes sin poder usar retinoides, puesto que todo tiene matices y no aplica a todos los retinoides.