¿Por qué no deberías dejar de usar retinol en verano?

Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8 comenta “muchos creen que el sol produce alguna reacción con el retinol y esto genera daño en la piel, pero no es así. El sol lo único que provoca es una inhibición del retinol y del retinal, haciendo que dejen de ser efectivos, que no irritativos. Es como si los apagara, por decirlo fácilmente. Por eso, recomendamos usarlo por la noche y no por el día, no es por otra cuestión”.