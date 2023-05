Flower pin, el accesorio estrella del verano que arrasa en TikTok

TikTok nos ha traído de vuelta las maxi pinzas que son fantásticas para recoger todo el cabello de una forma fácil, cómoda y sin que el cabello sufra. De cualquier color y forma, las conocidas como “flower pin” serán las encargadas de llenar tu verano de color además de un estilo súper chic para los looks de la playa. Las influencers ya se han apuntado a la tendencia más colorida de TikTok que no solo se lleva en diferentes recogidos, sino que además es un must llevarla en el asa del bolso, tanto como complemento como para echar mano de ella en cualquier momento que se necesite.