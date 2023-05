¿Cómo es el pelo del futuro? Los expertos en belleza nos lo cuentan

El medioambiente es una preocupación creciente: polución, sequía, cambio climático, pobreza energética, etc. Por eso, el cabello y la peluquería del futuro serán sostenibles o no serán. Esto afecta tanto a los propios productos que utilizamos (envases, ingredientes, cadena de producción, etc.) como a la propia actividad de los salones de peluquería, especialmente en lo que se refiere a: agua, restos de cabello que se generan y energía. El proyecto Peluqueros para el Futuro de L’Oréal Productos Profesionales lleva a cabo importantes iniciativas como: el grifo Water Saver, que ahorra un 69% de agua; la colaboración con la startup Clic Recycle, para convertir los restos de cabello en productos funcionales que puedan usarse en la agricultura y el cuidado de los mares; y el uso de energías 100% renovables