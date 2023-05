La tela vaquera llega al maquillaje, ¿raro? No tanto, ¡en realidad, es una preciosidad!

Si cuando llega la primavera cambiamos nuestros looks, ¿por qué no íbamos a hacerlo con el maquillaje? Es cierto que durante los meses de más calor el maquillaje tiende a ser más fresco, pero un toque de color siempre nos sirve para potenciar nuestro guapo. Y, ojo, que ya no nos enamoramos del color, de su textura, también de su packagings. Precisamente por eso, porque cada vez es más importante la estética, la Directora Creativa de Maquillaje de Guerlain ha creado una colección basada en la tela vaquera o denim, un tejido icónico atemporal delicadamente bordado con flores y abejas que es belleza absoluta.