Paula Echevarría nos descubre el secreto de sus pies: ¡esa crema que se fabrica en Murcia!

"Es muy reparadora, desde el primer uso ya se nota que los talones están más hidratados y que las grietas se van suavizando un montó. Yo me la pongo todos los días al acostarme para dormir, la dejo que actúe toda la noche y por la mañana me despierto con los talones muchísimo mejor. Además, tiene un olor como a menta, muy agradable y muy fresquito. Si os animáis, ya me contaréis porque he probado muchas y esta me está yendo bastante bien”, aclara.