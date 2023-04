La mejor crema para estar guapa no es una crema, ¡es una canción!

Pero no todo queda ahí, porque los cambios no solo se limitan a lo melódico, habiendo una vuelta drástica en la letra, que dice frases como “alimenta aquí, alimenta allá, sin enmascarar, sin maquillar”, un grito de guerra a las tendencias que defienden el uso excesivo de maquillaje, “ya que una piel sana y bien cuidada no necesita productos que la tapen. Esto, sin ir en contra del maquillaje, ya que nos encanta, pero como un extra, como algo que podemos usar si queremos, pero no una herramienta a la que recurrir por enmascarar inseguridades”, apostilla Raquel González, fundadora de la firma.