Cómo empezar a usar retinol en la rutina facial

Además, el retinol, favorece la renovación celular para mejorar la piel. Eso sí, es mejor utilizarlo por la noche, que es cuando tiene lugar el proceso de renovación celular cutáneo. No es un activo fotosensibilizante, pero si es fotosensible, es decir, que se degrada y pierde su funcionalidad si le da el sol. Si no se ha utilizado nunca, el verano no será el momento más adecuado para empezar a utilizarlo, ya que nos puede irritar la piel y esa irritación, junto a la radiación solar, puede dar lugar a una mancha o hiperpigmentación postinflamatoria.