Cómo peinar el flequillo para que tenga mucho volumen

Con Matilda Djerf como principal referente de los flequillos con volumen, seamos realistas, las expectativas son altas. Peinarse el flequillo de por sí no es fácil y menos si en esta ecuación entra la palabra secador. "¿Cómo lo hacen?", esa es la pregunta que nos hacemos todas cuando vemos a una chica con el flequillo tan bien peinado que parece recién salida de la peluquería. Y, ojo, que es muy probable que lo esté, pero eso no significa que en casa no podamos "replicar" su modus operandi.